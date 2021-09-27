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Bafra Küçük Pazar Yeri için geri sayım başladı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Daha modern, daha estetik, daha kullanışlı alanda hemşerilerimizin alışveriş yapabileceği, esnafımızın konforla buluşacağı Küçük Pazar Yeri’ni bir an önce Bafra’mıza kazandırmanın çabası içerisindeyiz” dedi.

SAMSUN 27.09.2021, 17:11
Bafra Küçük Pazar Yeri için geri sayım başladı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Daha modern, daha estetik, daha kullanışlı alanda hemşerilerimizin alışveriş yapabileceği, esnafımızın konforla buluşacağı Küçük Pazar Yeri’ni bir an önce Bafra’mıza kazandırmanın çabası içerisindeyiz” dedi.

İhalesi geçen günlerde gerçekleştirilen Küçük Pazar Yeri Projesi’nde yüklenici firmaya kısa süre içerisinde yer teslimi yapılacak. Mevcut durumunda söz konusu pazar yerindeki esnafları çekilen kura ile geçici yerlerine taşıyan Bafra Belediyesi, eski alanda ise yıkım çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “Bafra Belediyesi olarak amacımız her alanda hayatımızı kolaylaştıracak, her şeyin en güzeline ve iyisine layık hemşerilerimizin bu beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek. Mevcut durumda eksikleri bulunan Küçük Pazar Yeri için yeni ve modern bir proje ihtiyaç haline gelmişti. Bu gerçek ışığında ihalesini yaptığımız modern ve hijyenik pazaryeri projemiz ile bölgenin alışveriş kalitesini standartların üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Daha modern, daha estetik, daha kullanışlı alanda hemşerilerimizin alışveriş yapabileceği, esnafımızın konforla buluşacağı Küçük Pazar Yeri’ni bir an önce Bafra’mıza kazandırmanın çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

Küçük Pazar Yeri Projesi’nde, Hasan Aslan Caddesi ve Lise Caddesi’ndeki giriş çıkışlar; mevcut düzendeki trafik sıkışıklığına çözüm üretecek şekilde düzenlenmiş ve otoparkla desteklenmiş şekilde oluşturuldu.

Proje ile haftanın her günü hizmet vererek, Bafralılara ve özellikle bölge esnafına iklim koşullarından etkilenmeden daha sağlıklı bir ortamda alışveriş ortamı sunmak hedefleniyor.

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