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Bafra Kosovalılar Derneğinin açılışı yapıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde Kosovalılar Derneği’nin açılışı Arnavutluk Ankara Büyükelçisi ve Kosova Ankara Büyükelçisi tarafından yapıldı.

SAMSUN 04.05.2022, 17:22
Bafra Kosovalılar Derneğinin açılışı yapıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde Kosovalılar Derneği’nin açılışı Arnavutluk Ankara Büyükelçisi ve Kosova Ankara Büyükelçisi tarafından yapıldı.

İlçenin Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarında yapılan açılışa çok sayıda davetli katıldı. Dernek başkanı Avukat Yunus Gün tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından konuşan Kosova Ankara büyükelçisi Şherife Şana, “Aslında Kosova genç bir Cumhuriyet. Anayasada model olarak bir şey oluşturması gerekebilir çünkü. Kosova’da Türk dili okullarda resmi olarak kayda geçiliyor. Bugün bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Bizi davet ederek onurlandırdınız, bizde katılmak için gayret gösterdik.”

Arnavutluk Ankara Büyükelçi Kastriot Robo ,”İki ülke arasında işbirliği olarak güzel bir düşünce. Aslında Bafra’ya çok önceden gelmek istedim pandemi nedeniyle olmadı. Fakat bugün beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bafra çok güzel bir ilçe aynı zamanda Arnavutların çok fazla olduğu bir ilçe. Eminim ki bu gelişme iki ülkeyi daha bir araya getirecektir. Ümit ediyorum ileride daha fazla işbirliği olacaktır iki ülke arasında" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu gibi faaliyetler ilişkiler açısından önemi çok büyük. Ticari boyutu var, siyasi boyutu var. Bunları her yönden değerlendirmek lazım. Tabi ki Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek batı Trakya bizim atalarımızın ayak izlerinin olduğu, kültür faaliyetlerimizin olduğu , tarihimizin olduğu bir bölge. Bu anlamda çok önemli. Bu tür faaliyetlerinde ikili ilişkiler arasından çok çok önemli. Siyasi açıdan iki ülke arasında ki görüşmeleri münasebeti açısından çok değerli ve önemli bir durum. Bu derneğin bundan sonra yapacağı çalışmalarda, faaliyetlerde biz elimizden geldiği kadar destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise,“Hemşehri dernekleri birlik ve beraberliklerin sağlanmasında en temel taşlardan bir tanesidir. Şöyle bir ebru tablosunu düşündüğümüzde bu tablo çeşitli renklerden meydana gelir. İşte bugün bu renklerden bir tanesinin derneğini açıyoruz. BU renkler birleşe birleşe o güzel ebru tablosunu meydana getirir. İşte bizlerde bizler de bu renkler bir araya gele gele bu güzel tabloyu büyük e güçlü Türkiye’yi meydana getirdik" dedi.

Konuşmaların ardından Kosova halk oyunları ekibi gösterisi yapıldı. Halk oyunları ekibine eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’de eşlik etti. Halk oyunlarının ardından dernek binasının açılışı yapıldı. Açılışa Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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