Bafra iki sorunundan dev yatırımla kurtuluyor

Bafra, her sağanak yağmur sonrası çeşitli noktalarda yaşanan su baskını korkusu 110 Milyon liralık dev yatırımla tarihe karışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafınca ihalesi yapılan Bafra şehir içi içme suyu boruları yenileme ile yağmur suyu şebekesi birinci etap yağmur suyu bölümünün çalışmaları başladı. Söz konusu yağmur suyu şebekesi terfi merkezli ve yaklaşık 15 km uzunluğunda olacak. Güzergah dahilinde son yıllarda yağan yağmurlarda ilçenin öncelikli şikayetleri olan Gençlik Caddesi, Askerlik Şubesi önü, İsmetpaşa 19 Mayıs Parkı civarı ile Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi ve Tabakhane Camii bölgesinde sağanak yağmur sonrası yaşanılan su baskınları ortadan kalkacak.

Çalışmalar esnasında zarar göreceği öngörülen yaklaşık 6 bin 500 metre uzunluğunda atık su kanalizasyon şebekesinin yeniden yapılması bazı yerlerde gerekli bypass işlemlerinin yapılması da proje dahilinde. İlçede ayrıca 135 ila 150 km uzunluğunda olması planlanan içme suyu şebekeleri şehir merkezi boru yenileme çalışmaları da program dâhilinde. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık çalışmaları yerinde inceledi.

“Bu en büyük yatırım”

Projeler hakkında bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, “Bafra’mızın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemek üzere çalışmaları başlatmış durumdayız. Bafra’da 13 bin 500 km yağmur suyu hattı inşa ediyoruz. 8 bin 500 km kanalizasyon ve 115 km üzerinde içme suyu hattı. Yağmur suyu hattımızın en büyük çapı 2000’lik beton boru, yani 2 metre çapında boru çalışmaları yapılıyor. Bafra tarihinde böyle bir çalışma bu çerçevede olmamıştır diye düşünüyorum. Çalışmamızın toplam maliyeti 110 milyon TL. Üst yapı çalışması hariç, üst yapıyı da ağırlık olarak Bafra Belediyemiz kendi sorumluluk alan içerisindeki caddelerde bu çalışmaları yürütürken dolgu malzemesi konusunda da yine Bafra Belediyemiz destek sağlayacak. Bu noktada da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İçme suyu hatları olarak Bafra’da da şu anda eskimiş ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını tamamen yenilemiş olacağız. Dolayısıyla Bafra’da yaşayan vatandaşlarımızla çok uzun yıllar burada kullanacağı bir alt yapıya inşallah kavuşmuş olacaklar. Biz çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu manada Büyükşehir Belediyemiz ve Bafra Belediyemizin koordinasyonu çok önemli. Bafra’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Bu ölçekte yatırım Bafra’da ilk”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “Bizlerin yoğun gayretleri ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’in talimatıyla Bafra’mızın 45-50 yıllık problemi çözülüyor Bu ölçekte yatırım Bafra’da ilk kez yapılıyor. Yaklaşık 25 km yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı döşenecek, peşinden de yaklaşık 115 km Bafra’mızın altyapısında olan içme suyu hatları değişecek. Yağmur suyu hattı kadar asbestli boruların değişmesi de ilçemiz için çok önemli Eş zamanlı olarak hem içme suyu hattı hem de bu yağmur suyu ve kanalizasyon hattı devam edecek. Lise Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gençlik Caddesi, Eski Şube Caddesi gibi alanlardaki o yağmur suyu birikimi bundan sonra Allah’ın izniyle artık olmayacak. Şehrimize yapılan bu dev yatırıma Bafra Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Belediye olarak dolgu malzemesini ve üst yapının yapılanmasını üstlendik. 110 milyon TL civarında altyapı maliyeti, bunun üstyapı maliyeti, yolların bakımı, tamiri-onarımı ile birlikte Bafra’ya yaklaşık 150 milyon TL bir yatırım yapılıyor, bu çok önemli bir yatırım” diye konuştu.