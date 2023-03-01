Bafra Gençlik Merkezi’nde engelli atama sevinci

Samsun Bafra Görme Engelliler Derneği, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi katkılarıyla düzenlenen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursuna katılan 3 görme engelli kursiyer kamuya atandı.

27 Şubat’ta açıklanan engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmelerine ilişkin yapılan atama sonucunda Ümit Kaan Uyanık, Bilgehan Kurt ve Murat Yanık kamuya atanarak memur oldu. Memur olmanın sevincini yaşayan görme engelli bireyler Gençlik Merkezini ziyaret ederek hocalarına ve diğer ilgililere teşekkür etti. Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül de katılarak bu mutluluğa ortak oldu.

Başkan Ergül, kursun düzenlenmesinde destek veren kurum ve kuruluşlara, kurs eğitmenlerine teşekkür etti. Ara vermeksizin EKPSS hazırlık kursunun devam ettiğini belirten Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Geçmişte birçok kursiyerimiz atandı. Bu seferki yapılan atamada da üç kursiyerimiz atandı. Elbette bunlar bizim gurur kaynağımızdır. Çok şükür emeğimizin karşılığını tek tek alıyoruz. Tabii, atanmayı bekleyen kursiyerlerimiz de var. Bu arkadaşlarımız bir sonraki sınava çok iyi hazırlansınlar diye kesintisiz kursumuzu devam ettiriyoruz. Kursa katılmak isteyen engelli vatandaşlarımız istedikleri zaman gelip kurumumuza başvurabilirler" dedi.