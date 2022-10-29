Bafra Gazipaşa’da Cumhuriyet Şöleni coşkusu

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen ’Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni’, coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Gazipaşa Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni öncesi 99. Yıl Cumhuriyet kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Hükümet konağı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın da katıldığı kortej Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleninin yapılacağı Gazipaşa meydanına geldiğinde meydanını dolduran vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Kaymakam Ertürkmen ve Belediye Başkanı Kılıç, burada vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Gazipaşa muhtarlığı ve Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘99. yıl geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni’nde açılış konuşmasını yapan Gazipaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Varol, “Cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir coşku ve kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız” dedi. Başkan Hamit Kılıç’da yaptığı konuşma da, “Muhteşem bir akşamda yine Gazipaşa meydanından çok muhteşem bir şekilde Cumhuriyet Bayramımızı hep beraber kutluyoruz. Gazipaşa meydanında Cumhuriyet kutlamaları bir başka olur. Bu akşamda çok güzel bir katılımla hep beraber burada Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “21. yüzyılın en büyük siyasi ve askeri lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir’ düsturunu, gazi meclisimiz 29 Ekim 1923’de oylayarak yeni Türk devletinin yönetim şekli olarak belirledi. Bugün, o günün 99. yılını kutlamak ve ilk gün ki heyecan ve övüncü tatmak için bir aradayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gazipaşalılar davul-zurna eşliğinde Rumeli havaları ile halay çekerek gece geç saatlere kadar Cumhuriyet kutlamalarına devam etti.

(ŞU-ED