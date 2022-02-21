Bafra Devlet Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC’a yoğun ilgi

Samsun’un Bafra ilçesindeki Bafra Devlet Hastanesinde bugün itibariyle yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı. İlk günde randevuların tamamının dolu olması dikkatlerden kaçmadı.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Hastalarımızın bazıları hiç aşı olmamış ve aşı olmak için yerli aşımızı beklerken, bazıları ise hatırlatma dozlarını olurken Turkovac’ı tercih etmekteler. Aşıya olan talep hastanemizde her zaman yoğun oldu. Turkovac ile birlikte bu yoğunluğun artacağı gözlemlenmekte. Yerli aşımıza olan güven ise bizleri çok mutlu etmekte şu an günlük randevularımızın tamamı dolu, Covid-19’u aşıyla aşacağımıza inanıyoruz. Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz” dedi.

Anestezi Uzmanı Dr. Fatih Ak ise, “Pandeminin başından itibaren Covidle mücadelede yoğun bakımda ön saflarda yer aldık. Aşının önemini hastalarımızı kaybederken çok daha iyi anladık. Hatırlatma dozunu olmak için yerli aşımız Turkovac’ın hastanemize gelmesini beklemiştim ve sabah erkenden 4. dozumu da yaptırmış bulunmaktayım. Covid ile mücadelede aşının etkisine güveniyoruz. Lütfen aşımızı olalım” şeklinde konuştu.