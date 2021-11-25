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Bafra Devlet Hastanesinde hamilelere özel danışma hattı

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde hizmete giren ’Gebe Danışma Hattı‘ ile 7/24 saat esasına göre gelen çağrılara ebeler tarafından cevap veriliyor.

SAMSUN 25.11.2021, 16:19
Bafra Devlet Hastanesinde hamilelere özel danışma hattı

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde hizmete giren ’Gebe Danışma Hattı‘ ile 7/24 saat esasına göre gelen çağrılara ebeler tarafından cevap veriliyor.

Gebe Danışma Hattını arayan vatandaşlar uzman hemşireler tarafından gebelik, Covid-19 ile ilgili aşılama, gebelik süreciyle ilgili sorular, yeni anne olmuş emzirmeyle ilgili sıkıntıları problem olabilenler her türlü soruya burada cevap veriyorlar.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Gebe danışma hattını hastanemizde doğum hanede görev yapan uzman ebelerimiz yürütmekte. Gebelik konusunda ve doğum konusunda tecrübeliler. İnsanların bu şekilde bir ihtiyacı olduğunu düşündük ve bunun üzerine böyle bir uygulamaya başladık. Bakanımızın da belirttiği üzere annelik ve Covid ile ilgili bir takım sıkıntılar olduğu söylenmişti. Bu konularda da gebelerimizin bize ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu konularda da bizi arıyorlar. Bizim burada ki personelimiz hem kadın doğum uzmanlarından hem enfeksiyon hastalıkları uzmanımızdan ve çocuk hastalıkları uzmanlarımızdan bununla ilgili gerekli eğitimleri alarak bize ihtiyacı olan gebelerimize ve annelerimize yardımcı olmak için bu hattı oluşturduk" dedi.

10 yataklı anne otellerinin olduğunu belirten Domaç, "Önümüz kış. Uzaktan gelenleri doğumları süresince yeri geldi yatış endikasyonu yoksa anne otelimizde misafir edebiliyoruz. Aynı zamanda doğum yapmış ama bebeği yeni doğan yoğun bakımda yatan annelerimiz de anne otelimizde misafir ediyoruz ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu bizim toplumsal bir sorumluluk görevimiz. Biz de hastane olarak bize düşen bu görevi yapıyoruz. Hastalarımız bu konuda çok memnunlar. Bu uygulamayla beraberde memnuniyetin daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü en ufak bir semptomda bile hastaneye gelmelerine gerek olmadan beklide bir telefon kadar yakın bir mesafeden işlerini çözebilecekler. Yine tüm gebelerimize ve annelerimize gerekli olduğu durumlarda ilgili hekimlerine danışmalarını ve yaşadığımız Covid-19 pandemi sürecinde de aşılarını olmalarını tekrar öneriyorum. Burada Covid ile ve gebelikle ilgili sorularına cevap verebilirler. Yine Covid-19 la ilgili aşılamayla ilgili sorularına cevap bulabilirler, gebelik süreciyle ilgili sorularına cevap bulabilirler. Yeni anne olmuş emzirmeyle ilgili sıkıntıları olabiliyor. Göğüslerinde problem olabiliyor. Ufak tefek semptomları olabiliyor. Bunlarla ilgili her türlü soruya burada cevap bulabilirler” şeklinde konuştu.

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