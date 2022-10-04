Bafra Devlet Hastanesi’nde Dünya Çocuk Günü etkinliği

Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde Dünya Çocuk Günü kutlandı.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve hastane personeli, çocuk servisinde yatan çocuklar ile birlikte boyama etkinliği yaparak dünya çocuk gününü kutladılar. Birlikte yapılan resimleri çocuk servisinde sergilendi. Hastane yöneticileri, çocukları ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Başhekim Domaç, “Dünyanın en masum varlığı çocuklarımızdır. Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. Hastanemizden sağlık hizmeti alan çocuklarımız başta olmak üzere, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, sevgi ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.