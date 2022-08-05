Bafra Çocuk Trafik Eğitim Parkı için imzalar atıldı

Samsun’un Bafra ilçesine kazandırılacak "Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı.

Çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarına başlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın protokolü Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Bafra Gönüllüleri Dernek Başkanı İsmail Dağ’ın katılımı ile imzalandı.

Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 5 bin metrekare alan üzerinde yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkuru 440 metre araç, 130 metre bisiklet yoluna sahip olacak. Çocuk Trafik Eğitim Parkuru bünyesinde oyun grubu, üst geçit, tünel, amfi, yaya geçidi, sinyalizasyon, otopark, trafik labirenti, sınıf-kafeterya-teras, kule, izleme alanı ve akülü araçlar için tamir bakım atölyesi yer alacak.