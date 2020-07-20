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Bafra Belediyesinin pandemi sürecindeki çalışmaları takdir topluyor

BAŞKAN KILIÇ PANDEMİ SÜRECİNDE SÖZ KONUSU SÜREÇTE SÜREKLİ SAHA DA YER ALARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN HER ÇALIŞMADA EKİPLERİN KOORDİNASYONU SAĞLADI. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN TALEP TELEFONLARINA CEVAP VERMEKTEN, MASKE DAĞITIMINA KADAR HER ALANDA GÖREVLİ EKİPLERİN İÇİNDE YER ALARAK VATANDAŞLARIN YANINDA OLDU. PANDEMİDE FARKLI ALANLARDA GÖREVLENDİRİLEN EKİPLERE; DİKKATLİ, HASSAS VE GÜLER YÜZLÜ OLUNMASI TALİMATI VEREN BAŞKAN KILIÇ, SALGINDA BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU PERSONELİ VE KOLLUK KUVVETLERİNİN DE MORAL MOTİVASYONUNUN YÜKSEK TUTULMASINDA KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYDU. SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN DE SÜREKLİ OLARAK SALGINLA İLGİLİ FARKINDALIK PAYLAŞIMLARI GERÇEKLEŞTİRDİ. BAŞKAN KILIÇ ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE YAŞLILARA YÖNELİK HASSASİYETİNİ PANDEMİ SÜRESİNCE DE ORTAYA KOYARAK GÖNÜLLERİ FETHETTİ. ALINAN ÖNLEMLER KAPSAMINDA UZUN SÜRE EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR,GENÇLER VE YAŞLILARA MORAL VERMEK AMACIYLA FARKLI ETKİNLİKLER VE UYGULAMALAR HAYATA GEÇİREN BAŞKAN KILIÇ, ÇOCUKLARA GÖNDERDİĞİ HEDİYELERİN YANINDA YAZDIĞI MEKTUP, DUYGUSAL ANLARIN YAŞANMASINA VESİLE OLDU. 3 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VE ASIRLIK GELENEK SELESEPET TOPKANDİL ŞENLİKLERİNİN ALINAN ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLEREK KUTLANMASI BAFRALILARIN TAKDİRLERİYLE KARŞILANDI. YAŞLILARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER VE İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ NOKTASINDA TÜM BİRİMLER YOĞUN ÇABA GÖSTERDİ. BAŞKAN KILIÇ, AYNI TİTİZLİKLE GENÇLERİN DE PANDEMİ SÜRESİNCE YANLARINDA OLDU VE ONLARA DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ. SÖZ KONUSU SÜREÇTE SOKAK HAYVANLARINI DA KADERİNE TERK ETMEYEN BAFRA BELEDİYESİ, BAŞKAN KILIÇ’IN TALİMATI İLE İLÇENİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA OLUŞTURULAN ALANLARDA ONLARIN SU VE MAMA DESTEĞİ SAĞLADI.

SAMSUN 20.07.2020, 18:22
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Bafra Belediyesinin pandemi sürecindeki çalışmaları takdir topluyor

Türkiye’de korona virüsün ilk görüldüğü Mart ayı başından itibaren Bafra’da örnek bir çalışma sergileyen Bafra Belediyesi, vatandaşların takdirini topluyor.

İlçenin ihtiyaçlarına insan ve çevre odaklı, katılımcı ve kalıcı çözümler üreten Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi, pandemi sürecinde de birçok başarılı hizmeti Bafralılara sundu. Türkiye’de ilk korona virüs vakası açıklanmamışken çalışmalarına başlayan ve tedbirler alan Bafra Belediyesi, ilçenin her noktasında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Kılıç’ın ortaya koyduğu çaba ve samimi gayret tüm kesimlerce memnuniyetle karşılandı.

Başkan Kılıç, pandemi sürecinde sahada yer alarak her çalışmada ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Zabıta Müdürlüğüne gelen talep telefonlarına cevap vermekten maske dağıtımına kadar her alanda görevli ekiplerin içinde yer alan Kılıç, ekiplere dikkatli, hassas ve güler yüzlü olunması talimatını verdi. Başkan Kılıç, salgında büyük özveri gösteren sağlık çalışanları, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli ve kolluk kuvvetlerinin de moral motivasyonunun yüksek tutulmasında katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koydu. Sosyal medya hesapları üzerinden de sürekli olarak salgınla ilgili farkındalık paylaşımları gerçekleştirdi. Başkan Kılıç, özellikle çocuklar ve yaşlılara yönelik hassasiyetini pandemi süresince de ortaya koyarak gönülleri fethetti. Alınan önlemler kapsamında uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar, gençler ve yaşlılara moral vermek amacıyla farklı etkinlikler ve uygulamalar hayata geçiren Kılıç’ın çocuklara gönderdiği hediyelerin yanında yazdığı mektup duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve asırlık gelenek Selesepet Topkandil Şenliklerinin alınan önlemlere dikkat edilerek kutlanması Bafralıların takdirleriyle karşılandı. Yaşlılara yönelik gerçekleştirilen ziyaretler ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında tüm birimler yoğun çaba gösterdi. Başkan Kılıç, aynı titizlikle gençlerin de pandemi süresince yanlarında oldu ve onlara desteğini sürdürdü. Söz konusu süreçte sokak hayvanlarını da kaderine terk etmeyen Bafra Belediyesi, Başkan Kılıç’ın talimatı ile ilçenin çeşitli noktalarında oluşturulan alanlarda su ve mama desteği sağladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilk gününden bugüne kadar her alanda yoğun ve etkili çalışmalar ortaya koyan Bafra Belediyesi, bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyet ve gayretle salgınla mücadelesine devam ediyor.

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