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Bafra Belediyesi’nden ücretsiz KPSS genel tekrar kursu

Bafra Belediyesi memur adayları için düzenlenen ücretsiz KPSS genel tekrar kursu 18 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

SAMSUN 15.08.2022, 15:32
Bafra Belediyesi’nden ücretsiz KPSS genel tekrar kursu

Bafra Belediyesi memur adayları için düzenlenen ücretsiz KPSS genel tekrar kursu 18 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

Lise-önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen Bafra Belediyesi KPSS genel tekrar kursu, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. KPSS’ye girecek adayların sınav öncesi bilgilerini tazelemelerini sağlayacak olan kursa KPSS’ye girecek olan tüm adaylar ücretsiz olarak katılabilecek.

Bafra Belediyesi memur adayları için düzenlenen ücretsiz KPSS genel tekrar kursu; tarih, coğrafya, vatandaşlık, Türkçe derslerinden eğitim verilecek ayrıca öğretmen adayları için gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik derslerinden soru çözüm seminerleri gerçekleştirilecek.

18 Ağustos 14 Eylül 2022 tarihleri arasında devam edecek kursun son başvuru tarihi 17 Ağustos 2022.

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