Bafra Belediyesi’nden TEKNOFEST projelerine lojistik destek

Bafra Belediyesi TEKNOFEST 2022’ye hazırlanan okulların proje ve çalışmalarına lojistik destek sağlıyor.

Bafra Belediyesi TEKNOFEST 2022’ye katılacak öğrencilere destek sağlamak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamıştı. Bu kapsamda Bafra Belediyesi tarafından, daha önceki TEKNOFEST organizasyonlarında Türkiye 3’ncülüğü elde eden Bafra Fen Lisesi’ne hazırladıkları projeler için lojistik destekte bulunuluyor. Bunun yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da okulu ziyaret ederek eğitimci ve öğrencilerle istişare ediyor.

Eğitime, bilime ve teknolojiye yatırım yaparak geleceğin bilim insanlarının yetişmesine öncülük etmeyi hedeflediklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Gençlerimizin TEKNOFEST 2022’ye katılımını sağlamak ve o heyecanı yaşatmak amacıyla çocuklarımıza destek oluyoruz. Böylesi değerde ve önemde olan organizasyonun sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için Bafra Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolle birlikte ilçemizde bulunan ve kısıtlı imkânlara rağmen dikkat çekici projeler hazırlayan Fen Lisemize atölye çalışmalarına lojistik destek sağladık. Gençlerimiz yapacakları projelerle ülkemizi taçlandıracak. Bafralı Gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi atağına destek verme gayretlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.