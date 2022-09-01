Bafra Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz TEKNOFEST servisi

Bafra Belediyesi, öğrencileri Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ ile ücretsiz buluşturuyor.

Bafra Belediyesi, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen ve binlerce ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST KARADENİZ’e yüzlerce öğrenciyi ücretsiz taşıyor. İlçenin 43 farklı noktasından sağlanan ücretsiz servisle, çocuklar festival ile buluşuyor.

"Öğrencilerimizin bu gururu yerinde görmesini sağlıyoruz”

Milli Teknoloji Hamlesinin en güzel örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ ile öğrencileri buluşturmaktan mutlu olduklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST’te bu heyecanı, bu mutluluğu, bu coşkuyu ve bu onuru yerinde görmek isteyen öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Ücretsiz ulaşım festival süresince devam edecek. TEKNOFEST heyecanını çocuklarımız ve gençlerimizle beraber yaşıyoruz. İlçemizdeki öğrencilerimizi yeni teknolojileri görmesi ve incelemesi adına TEKNOFEST KARADENİZ’le buluşturarak festival heyecanlarına ortak oluyoruz. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile ilçemizin 43 noktasından öğrencilerimizin ücretsiz bir şekilde festival alanına gidiş ve dönüşlerini sağlıyoruz” dedi.

Bafra Belediyesi’nin ücretsiz servislerinden şehir merkezinin yanı sıra Sürmeli, Kelikler gibi dış mahalle okulları ve Kur’an kursu öğrencileri de yararlanıyor.