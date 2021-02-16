Bafra Belediyesi’nden kar mesaisi

Bafra Belediyesi ekipleri kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

İlçede başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle başta dış mahalle yolları olmak üzere pek çok noktada çalışmalarına aralıksız devam eden Bafra Belediyesi ekipleri, ulaşım ve diğer konularda aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. İlçenin Hacıoğlu, Ortadurak, Müstecep, Lengerli, Evrenuşağı, Sürmeli, Yeşilköy ve Dikencik Mahallelerinin yollarında kar temizleme çalışmalarını farklı ekiplerle sürdüren Bafra Belediyesi ilçe merkezinde OSB ve Devlet Hastanesi giriş çıkış kavşaklarında kar nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması için mücadele veriyor. Bafra Belediyesi ayrıca şehir merkezindeki kaldırımlarda da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ülke genelinde olduğu gibi Bafra’mızda da yoğun kar yağışı var. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu şartlara rağmen ekiplerimiz durmadan ilçemizde karla mücadele çalışmasını yürütüyor. Özellikle oluşturduğumuz kriz masası aracılığıyla önemli olaylara öncelik vermeye çalışıyoruz. Özellikle ulaşım noktasında sorun yaşanmaması için ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir gayret içerisinde” dedi.