Bafra Belediyesi’nden emlak ve ÇTV uyarısı

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediyesi, Emlak Vergisi’nin 2. taksiti için ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Emlak Vergisi’nin 2. taksiti için ödeme süresi 30 Kasım Çarşamba günü sona eriyor. Konuyla ilgili olarak Bafra Belediye Başkanlığı bir açıklama yaptı. Bafra Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kanuni bir zorunluluk olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksitinin ödenmesi 30 Kasım Çarşamba günü sona ermektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için emlak vergilerini zamanında ödemeleri gerekmektedir. Emlak vergisi ödemeleri belediyemiz veznelerine nakit olarak yapılabileceği gibi kredi kartı ile de yapılmaktadır. Vatandaşlarımız internet üzerinden de belediyemizin internet adresindeki e-belediye butonunun bulunduğu bölüme girerek emlak vergilerinin ödemelerini yapabilmekte ve makbuzlarını alabilmektedirler. Vatandaşlarımızın en geç 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitimi olan saat 17.00’ye kadar vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.”