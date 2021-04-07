banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kim Kardashian da o listede!
Kim Kardashian da o listede!
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız

Bafra Belediyesi meclis toplantısı

Bafra Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında meclis başkanvekilleri ile komisyon üyeleri ve encümen üyeleri belli oldu.

SAMSUN 07.04.2021, 17:06
2
Bafra Belediyesi meclis toplantısı

Bafra Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında meclis başkanvekilleri ile komisyon üyeleri ve encümen üyeleri belli oldu.

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda gerçekleştirilen seçimler sonucunda: Meclisi Kâtipleri: Asıl Cemil Musaoğlu, Yasin Türken, yedek Nazlı Sezgin, Erhan Özkan oldu. Meclis 1. Başkanvekili Eyüp Sabri Şahin, Meclis 2. Başkanvekili Naci sürmeli oldu. Erhan Özkan, Bünyamin Kurt ve Naci Sürmeli belediye encümen üyesi seçildi. Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu Ali Oğuz, Nazife Soruklu, Özden Yiğit, İmar Komisyonu Soner Taş, Hasan Yavuz Ataseven, Hakan Aytünür, Tarife Komisyonu Mustafa Özkök, Şaban Deniz, İbrahim Ak ve Hukuk Komisyonu da Metin Şişman, Nazlı Sezgin ve Kübra Ülkü Can’dan oluştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
açık