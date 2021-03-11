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Bafra Adliyesi’nde korona alarmı
Samsun Bafra Adliyesi’nde çalışan 5 personelin korona testinin pozitif çıkması üzere adliye personeli test kuyruğuna girdi.
SAMSUN 11.03.2021, 15:48
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Samsun Bafra Adliyesi’nde çalışan 5 personelin korona testinin pozitif çıkması üzere adliye personeli test kuyruğuna girdi.Edinilen bilgiye göre, 5 adliye personelinin test sonuçlarının pozitif çıkması üzere adliyeye filyasyon ekibi çağrıldı. Filyasyon ekiplerince adliye girişinde personel testten geçirilmeye başladı.