Bacak eşitsizlikleri ve boy uzatma tedavisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, aksama ve yürüme güçlüğüne sebep olabilen bacak eşitsizliklerinin hastanın yürüme analizi yapıldıktan sonra uygunluğuna göre tedavisinin yapılabileceğini söyledi.

Doğuştan gelebildiği gibi, travma sonrası ya da gelişimsel olarak da ortaya çıkabilen bacak boyu eşitsizliği tedavisi hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Bacak boyu eşitsizlikleri genellikle doğumsal veya sonradan oluşabilir. Bu eşitsizlikler 2 cm’nin üzerinde ise yani bir bacakta 2 cm’den fazla kısalık varsa bunun tedavisi cerrahi olarak planlanmalıdır. Cerrahinin zamanı ve yapılması gereken uzatma miktarı özellikle hastanın yürüme analizi yapıldıktan sonra ve çeşitli filmler çekildikten sonra kararlaştırılır. Bunların ardından planlanan tedavi uygulanır. Genellikle kapalı yöntem veya kemik içerisinden bir çivi yardımıyla uzatma gerçekleştirilir. Bu eşitsizlik ortadan kaldırılmadığı sürece hastaların özellikle bel ve kalçada uzun dönemde kireçlenme ve uzun dönem etkileri sonucu ağrıların kronikleşmesi kalıcı hale gelmesinden kaçınılması için yapılır. Bu ameliyatlar genellikle tek bir seansta kemiğin yüzde 10’u kadar uzatma elde edilebilir yani 10 cm kadar bir uzatma yapılabilir" dedi.