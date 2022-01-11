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Baba ve bebek arasındaki bağın önemi

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, baba ve bebek arasındaki bağın, bebeğin ruhsal gelişimi üzerinde çok etkili olduğunu söyledi.

SAMSUN 11.01.2022, 12:58
Baba ve bebek arasındaki bağın önemi

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, baba ve bebek arasındaki bağın, bebeğin ruhsal gelişimi üzerinde çok etkili olduğunu söyledi.

Yıllarca bebek ruh sağlığı üzerine yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunu anne ile ilişkili olanların oluşturduğunu ve babanın rolünün göz ardı edildiğini belirten Liv Hospital Samsun Hastanesi’nden Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, babaların bebeğin ruhsal gelişimi üzerine etkisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Baba ve bebek ilişkisinin önemine değinen Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Babanın rolü göz ardı edilmiş olsa da, günümüzde artık babanın bebek ruh sağlığı üzerine olan etkisinin en az annenin rolü kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu önemli rolde zaman ve hormonal değişiklikler açısından anneye göre 1-0 geride olan babaların daha fazla efor sarf etmeleri gerektiğini de bilmeliyiz. İlk olarak babanın yardımcı oyuncu rolü yani babanın annenin ruhsal sağlığına katkısı üzerinden bebeğin ruhsal sağlığı üzerindeki rolüne bakmamız gerekir. Bu noktada gebelik sürecinden itibaren babanın anneye destek olması, anne-baba arasındaki ilişkinin doyurucu olması, aralarında iyi bir iletişim ve sevginin varlığı bebeğin ruhsal ve bilişsel açıdan sağlıklı gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. İkinci olarak babanın başrol oyuncusu rolü yani bebek ile birebir ilişkisi gözlemlenmelidir. Bugün artık gebelik süreci ile birlikte babalarda da bir takım hormonal değişiklikler olduğunu bilinse de baba-bebek ilişkisinin oluşmasını sağlayan esas hormonların salınımı doğum sonrası dönemde olmaktadır. Baba bu dönemde bebeği ile ne kadar bol vakit geçirir, bebeğin temel bakım ihtiyaçlarını karşılarsa söz konusu hormonlar daha fazla salgılanmakta, bağlanma ilişkisi o kadar sağlıklı ve güçlü olmaktadır. Bağlanmadan bahsederken sıklıkla anneye bağlanmadan bahsedilse de benzer ilişkinin baba ile de olabileceğini/olması gerektiğini, bu ilişkinin oluşabilmesi için ilk 2 yılın kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz” dedi.

“Aile üçgeni oluşturulmalı”

Baba ile ilişkinin sağlıklı olmasının çocukların ilerleyen dönemde daha özgüvenli, girişken olmasını sağladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

“Baba çocuk için dış dünyaya açılan penceredir. Sevgi ve güven veren aile üçgeninin oluşması da babanın sürece dâhil olmasına bağlıdır. Annelerin baba-bebek ilişkisine karşı tutum ve davranışları bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Zaman zaman annelerin sıklıkla kaygı nedeniyle ‘Sen yapamazsın, o öyle yapılmaz, yapamıyorsun’ gibi cümleler kurarak babayı uzaklaştırdıklarına şahit olmaktayız. Hormonal olarak dezavantajlı konumda olan babalar bu tarz eleştirel söylemler ile çok kolay oyun dışında kalabilirler. Bunun da en büyük zararının yine bebeğe olacağını unutmayalım.”

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