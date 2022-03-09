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Ayçiçeği yağı denetiminde 15 işletmeye tutanak

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ayçiçeği yağıyla ilgili yürütülen denetimlerde 15 işletmeye tespit tutanağı düzenlenerek savunmalarının istendiğini açıkladı.

SAMSUN 09.03.2022, 21:10
Ayçiçeği yağı denetiminde 15 işletmeye tutanak

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ayçiçeği yağıyla ilgili yürütülen denetimlerde 15 işletmeye tespit tutanağı düzenlenerek savunmalarının istendiğini açıkladı.

Haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında Samsun genelinde yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışma ve denetimlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Stokçuluk ve fiyat spekülasyonları gibi serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere karşı Samsun genelinde Vali Zülkif Dağlı koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle birlikte sahada etkin bir denetim sürdürülüyor. Vali Doç. Dr. Dağlı, konuyla ilgili olarak tüm ilçelerde bugün eş zamanlı olarak kaymakamların başkanlığında da toplantı yapılması ve gerekli adımların atılması talimatı verdiğini dile getirerek, özellikle son günlerde spekülasyonlarla fahiş fiyat artışlarının yaşandığı ayçiçeği yağı başta olmak üzere hiçbir üründe fırsatçılığa izin verilmeyeceğini belirterek, mahalle muhtarları ve vatandaşların da kanuna aykırılık olduğunu düşündükleri durumlarda gerek Alo 175 Şikayet Hattı gerekse Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden şikayet başvurusunda bulunabileceklerini kaydetti.

15 işletme hakkında tutanak tutuldu

Vali Dağlı, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde bin 917 işletmede, 13 bin 609 adet ürünle ilgili olarak haksız fiyat denetimi gerçekleştirildiğini ve bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığını hatırlatarak 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından söz konusu indirimi fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ve gıda toptancılarına yönelik olarak 65 işletmede 871 ürünle ilgili denetim gerçekleştirildiğini söyledi. Dağlı, 1 Ocak-1 Mart tarihleri arasında ise 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 1950 işletme ve nakliye aracına yönelik olarak gerçekleştirilen 34 denetimde tespit edilen 77 adet mevzuata aykırılıkla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 228 bin 552 TL cezalı hal rüsumu uygulandığını açıkladı.

1 Ocak-9 Mart tarihleri arasında haksız fiyat artışı ile ilgili yürütülen denetimler kapsamında 85 işletmede bin 26 ürünle ilgili denetim gerçekleştirildiğini belirten Samsun Valisi Dağlı, 5 Mart tarihi itibarıyla ayçiçeği yağı ile ilgili yürütülen denetimler kapsamında ise 52 işletmede denetim gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda 15 işletme ile ilgili tespit tutanağı düzenlenerek, savunmalarının istenildiğini ve denetimlerin artırılarak, kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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