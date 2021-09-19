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Ayak tenisinde Atakum Amazonspor birinci oldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde yapılan il birinciliği Ayak Tenisi Müsabakalarında Atakum Amazonspor birinci oldu.

SAMSUN 19.09.2021, 18:16
Ayak tenisinde Atakum Amazonspor birinci oldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde yapılan il birinciliği Ayak Tenisi Müsabakalarında Atakum Amazonspor birinci oldu.

7 takımın katıldığı müsabakalar sonunda Atakum Amazonspor birinci oldu. İkinci Alaçam Gençlik ve Spor Müdürlüğü olurken Alaçam Karşıyakaspor da üçüncü oldu.

Ayak Tenisi Samsun il Temsilcisi ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Bozdemir, "Alaçam ilçesinde düzenlenen il birinciliği müsabakalarında yoğun ilgi ile karşılaştık. Maçlara gelen takımları ve sporseverleri en iyi şekilde ağırladık. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün ev sahipliği ve Alaçam Belediyesinin desteği ile çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Samsun ilini temsilen 25 Eylül de Kastamonu ilinde düzenlenecek bölge maçlarına 3 takım yollayacağız. Bölge birincisi olan takımı 15-17 Ekim de Denizli ilinde yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak. Ayak tenisi çok sevilen bir branş ve inşallah en kısa zamanda okul sporlarına girecektir. Bize destek olan bütün herkese şahsım ve Ayak tenisi federasyonu adına çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin gençlerine faydalı olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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