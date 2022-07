Avukat ve sağlıkçılardan basın açıklaması

Samsun’da avukatlar ve sağlık çalışanları, Av. Servet Bakırtaş ve Dr. Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmesi üzerine ayrı ayrı basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Avukatlar Samsun Adalet Sarayı önünde, sağlık çalışanları ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Samsun Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, “Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim. Bugün Bakırköy’de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Av. Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle, ölüm kustu. Soruşturmanın ilk saatlerinde bulunurken edindiğimiz bilgiye göre, yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı, sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri oluşturan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ‘ölümü göze alarak’ sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır” dedi.

“Bu katil zanlısını da ‘bir avukat’ savunacak” diyen Yıldıran, "Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri artık acımızı hafifletmiyor. Her bir avukat ölümünün bir ‘toplumsal ders’ olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa, ‘olmaz yargılama’ diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafii olmazsa, bu katil zanlısını da ‘bir avukat’ savunacak” diye konuştu.

Sağlıkçılardan doktor cinayetine tepki

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası önünde toplanan sağlık çalışanları adına Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Gökhan Şahin basın açıklaması yaptı. Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, "Şehit doktorumuzun acısı yüreğimizi yakmış, tüm sağlık camiasını derinden yaralamıştır. Böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması gerektiğini, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlıkta şiddete cezaları arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay tüm sağlık kurum ve kuruluşları bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Hastanede bir doktorumuz silahla katlediliyorsa atılması gereken çok adım vardır. Hastanelerde üst araması yapılmadan kimsenin alınması bile düşünülmelidir. Can güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlık hizmetlerinin yürütülmeyeceği açıktır. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz. Sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir. Mutlaka çözüm üretilmesi gereken temel bir sorundur. Şiddet kanlı cinayetlere dönüşmektedir. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil tüm Türkiye’nin meselesidir. Bu cinayet, katliam sözün bittiği bir yerdir. Herkes şapkasını önüne koymalı ve üstüne düşeni yapmalıdır" şeklinde konuştu.