AVM’de ‘Çanakkale Zaferi’ anma etkinlikleri

Samsun’da, Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde ziyaretçilerini günün anlam ve önemini hatırlatacak etkinliklerle buluşturacak.

18-19-20 Mart tarihlerinde AVM’nin fast food katında kurulacak alanda eski, yeni, model uçaklar ve insansız hava araçları sergilenecek. Yine aynı tarihlerde alana kurulacak olan 3 adet uçak simülatörüyle ziyaretçilerini istedikleri havaalanından kalkış yaptırıp istedikleri havaalanına iniş yaptıracak. Etkinlik alanında gelen misafirlere bir workshop yapıp uçak tasarımı ile ilgili bilgilendirip, 3D yazıcı destekli programla gelen misafirlere günün anlam ve önemine uygun Çanakkale Anıtı ve Şehit Onbaşı anıtı tasarımı hediye edecek.

18 Mart 2022 tarihi saat 16.00-16.30 aralığında hava şartları göz önünde bulundurularak alışveriş merkezi deniz tarafında “18 Mart Çanakkale Zaferi Ata’ya Saygı Uçuşu” adı altında, insansız hava aracı gökyüzünde uçuş gösterisi yapacak ve bu görüntüler eş zamanlı olarak AVM’nin içerisinde bulunan ziyaretçilere fast food katındaki dev ekrandan yansıtılarak an adeta şölene dönüşecek.