AVM’de 23 Nisan coşkusu

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel birbirinden keyifli etkinlikleri ile çocukları eğlence ve neşe dolu bir bayram yaşatmaya hazırlanıyor.

Samsun’un çekim merkezi Yeşilyurt AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 23 Nisan’da Yeşilyurt AVM fast food katında kurulacak aktivite alanında saat 15.00-15.30 arasında Atakum Gençlik Merkezi katkılarıyla "halk oyunları gösterisi" ardından 16.00-16.30 arası TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan, Samsun’un sevilen müzik grubu 2 Oda 1 Salon’un mini konseri ile çocuk şarkıları eşliğinde minik misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak. Ardından 16.45-17.30 arasında da mini konserde kullanılan müzik aletlerinin tanıtılması adına "müzik aletleri workshop" etkinliği gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler devam ederken 15.00-18.00 arası "palyaço ve yüz boyama" etkinliği ile çocuklar 23 Nisan ruhunu doyasıya yaşayacak.

Ayrıca Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ortaklığıyla gerçekleştirilecek “Barışı Resmediyorum” isimli uluslararası resim çalıştayında Atakum’daki okullardan ve yurtdışından gelen öğrenciler çalıştay esnasında üretilen, dünya barışını anlatacakları eserleri 23 Nisan Cumartesi saat 17.00’de açılış töreniyle birlikte 24 Nisan Pazar günü saat 10.00-22.00 arası Yeşilyurt AVM’nin ikinci katında bulunan sergi alanında sergilenecek.