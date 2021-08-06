Atların deniz keyfi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi’ndeki atlar, kumsalda antrenman yaptı. Koşu idmanının ardından terleyen atlar, daha sonra denize sokuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi antrenör ve binicileri, günlük idmanlarını bu kez sahile taşıdı. Eklem ve kaslarını güçlendirmek için atlara Atakum Çobanlı İskelesi kumsalında antrenman yaptırıldı. Dört nala koşan atlar zaman zaman da kum banyosu yaptı. Antrenörler ardından da atları streslerini atmaları için denize soktu.

Seyrine doyum olmayan görüntülerin yaşandığı sahilde denize giren atları gören vatandaşlar o anları ilgiyle izledi. Cep telefonlarıyla atların deniz keyfini fotoğraflayan vatandaşlar, onlara dokunarak selfie yaptı.

Tuzlu su kas yapılarını güçlendiriyor

Atları stres atmaları için bu sezon ilk kez denize getirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri Müdürü ve Antrenör Aydın Tekin, “Her yaz olduğu gibi bu sezon da atlarımızı denize soktuk. Deniz tuzlu olduğu için atlarımızın kaslarının esnemesinde, eklemlerinin güçlenmesinde ve tırnak yapısında büyük rol oynuyor. Atlarımızın özgüvenini yükseltiyor. Aynı zamanda sonbahardaki iyotlu hava atların solunum yapısına ve sinüzitlerine de iyi geliyor. Bunun yanında onların da stres atmaya ihtiyacı var. Çünkü ne kadar çok stres atarlarsa o kadar verim alıyoruz. Bu sebeple her sene denize getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında safari turlarına da çıkartıyoruz“ diye konuştu.

Çalışmalarla ilgili bilgi de veren antrenör Aydın Tekin, “Tesisimizde 14 atımız var. 5 seyisimizle bakımlarını günlük olarak yapıyor, tımarlıyoruz. 120 öğrencimize at binmeyi öğretiyoruz. Sezonun yoğun geçmesinden dolayı öğrenci sayımız yüksek. Çok yoğun ilgi var. Elimizden geldiğince de halkımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Güzel bir spor. Bu imkanı sağlayan başkanımız sayın Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.