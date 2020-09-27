Atlara denizde özel idman
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATLI BİNİCİLİK SPOR TESİSLERİ ANTRENÖRLERİ VE BİNİCİLİLERİ AT ÜZERİNDE YAPTIKLARI ANTRENMANLARI SAHİLE TAŞIDI. TESİS ANTRENÖRLERİ VE BİNİCİLERİ EŞLİĞİNDE ATAKUM İLÇESİ ÇOBANLI İSKELESİ MEVKİİNDE DENİZE SOKULAN ATLAR, VATANDAŞLARIN DA İLGİ ODAĞI OLDU. DENİZDEN ÇIKIP DÖRTNALA KOŞAN ATLAR ZAMAN ZAMAN KUM BANYOSU YAPTI. SEYRİNE DOYUM OLMAYAN GÖRÜNTÜLERİN YAŞANDIĞI SAHİLDE DENİZE GİREN ATLARI GÖREN VATANDAŞLAR O ANLARI İLGİYLE İZLEDİ.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi’ndeki atlara, sahilde antrenman yaptırıldı. Tuzlu suya giren atlar, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu.
Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri antrenörleri ve binicilileri at üzerinde yaptıkları antrenmanları sahile taşıdı. Tesis antrenörleri ve binicileri eşliğinde Atakum ilçesi Çobanlı iskelesi mevkiinde denize sokulan atlar, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Denizden çıkıp dörtnala koşan atlar zaman zaman kum banyosu yaptı. Seyrine doyum olmayan görüntülerin yaşandığı sahilde denize giren atları gören vatandaşlar o anları ilgiyle izledi.
“Tuzlu su atların kas yapısını güçlendiriyor”
Ayda bir kez atları denize sokarak rahatlattıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri Müdürü ve Antrenörü Duhan Doru, denizin atlara keyif vermesinin yanı sıra yaralarına da iyi geldiğini belirterek, "Bu tür antrenmanları belirli periyotlarla yapıyoruz. Denizdeki tuzlu su, eklem, kas ve tırnak yapısına iyi geliyor, Atlarımızın özgüvenini yükseltiyor. Aynı zamanda sonbahardaki iyotlu hava atların solunum yapısına ve sinüzitlerine de iyi geliyor. Bize bu imkanları sağlayan ve her konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum" dedi.
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