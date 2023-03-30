Atıklar kapı kapı toplanıyor

Samsun’un Ladik ilçesinde atıklar kapı kapı gezilip toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Ladik Belediyesi yaptığı duyuru ile vatandaşlardan atıklarını gelişigüzel atmamalarını istedi. Evlerdeki atıkların görevlilerce alınacağını bildiren yetkililer tarafından yapılan duyuruda, "Mavisiyle yeşiliyle nam salmış güzeller güzeli şirin ilçemiz Ladik’ten sesleniyoruz. Daha temiz bir dünya ve renkli yarınlar için atıkları atmayalım, ayrı toplayalım, atıkları sürdürülebilir yaşama katalım. Geri dönüşümle geleceğe yaşam alanı bırakalım" denildi.

Belediye Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ilçedeki evlerin kapılarını çalarak vatandaşlara geri dönüştürülebilir atık çantası hediye edip, sıfır atık hedefine hep birlikte ulaşabilmek adına bilgilendirme afişi dağıttı.