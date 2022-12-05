Atığını getiren 50 aile 25 bin TL kazandı

Samsun’da “Getir Atığını Al Harçlığını” kampanyası çerçevesinde İlkadım Belediyesi Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsüne atıklarını getiren 9 bin 450 kişiden 50’si çekilişle 500’er TL kazandı.

ATOM otobüsüne yalnızca atıkları getirenlerin katılabileceği çekilişte her ay 50 aileye 500 TL değerinde toplam 25 bin TL’lik alışveriş çeki verilecek. Proje kapsamında şanslı 50 kişi bugün belediyenin toplantı salonunda noter huzurunda yapılan törenle belli oldu. “Getir Atığını Al Harçlığını” kampanyası kapsamında 9 bin 450 adet bilet arasından kazanan 50 bilet, bugünkü çekilişle belirlendi.

Programda konuşan ve atık ayrıştırmanın önemine değinen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, proje ile hem vatandaşların ev ekonomisine katkı sağladığını hem de belediyenin çöp-atık toplama maliyetlerinin düştüğüne dikkat çekerek, “Biz yılda 40 milyon TL temizlik işlerine para ödüyoruz. Bunu çöplerimizi toplatmak için harcıyoruz. Çöp toplama kotamız aşağıya düştükçe ödediğimiz para da aşağıya düşecek. Hem oradan kazanacağız hem de atığını getiren vatandaşlar, ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bugün de atığını getirip, çekilişe girme hakkı kazananlardan şanslı 50 kişiye çeklerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çekiliş kapsamında 50 asil, 10 adet de yedek biletin çekilişi noter huzurunda canlı yayında yapıldı. Talihli 50 kişiye 500 TL’lik hediye çekleri yakın zamanda teslim edilecek.