Atatürk’ün Havza yolunda kullandığı aracın benzerini yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da daha önce Atatürk’ün makam aracının benzerini yapan otomobil tamircisi, o yıllardaki araç modellerini inceleyerek bu kez 25 Mayıs 1919’da Havza yolculuğunda kullanılan otomobilin bir temsilini yaptı.

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi’nde 35 yıldır otobüs karoserciliği yapan Enver Yıldırım, Anıtkabir’i ziyareti sırasında Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı makam aracını gördü. Bu aracı kendisinin de yapabileceğini düşünerek çalışmalara başlayan Yıldırım, 4 yıl önce 1934 model Lincoln marka bu otomobilin benzerini yaptı. 2 adet üretilen bu otomobiller Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliklerde kullanılmaya başlandı. Vatandaşın da büyük ilgisini çekti.

Yaklaşık 3 ay önce yeniden bir proje geliştiren Enver Yıldırım, Kurtuluş Mücadelesi’nin başlatan ilk adıma odaklandı. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 25 Mayıs 1919 günü kapalı ve hafif yağmurlu bir günde beraberlerindekiler ile birlikte üç hurda Mercedes marka otomobille Havza’ya gitmek üzere Samsun’dan hareket etmişti. Bunu temsil etmek üzere harekete geçen Yıldırım, Havza yolculuğunda kullanılan otomobilin o yıllardaki araçları inceleyerek bir benzerini yaptı. Otomobile ‘ATA 1919’ ismini verdi. Aracın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bir bal mumu heykeli de bulunuyor. Araç yoldayken kornaya basıp selam verenler, durduğu bir yerde fotoğraf çekmek için yarışanlar hiç eksik olmuyor.

Enver Yıldırım, “Anıtkabir’i ziyaret gittiğim senelerde Atatürk’ü makam aracını gördüm ve hoşuma gitti. 19 Mayıs’ta Atatürk’ü nasıl canlandırabiliriz, onun varlığını bu memlekette nasıl hissettirebiliriz diye düşünerek 1934 model Lincoln marka bu aracın bir benzerini yaptım. Bu araçlardan 2 tane üreterek Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne verdik. Daha sonra bunu neden daha ileriye taşımayayım diye düşünerek Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi başlatmak üzere geldiği Samsun’dan, Havza yolculuğuna çıktığı, bugün Kurtuluş Yolu olarak geçen yolda kullandığı aracı yapmaya karar verdim. Şu anda bir eşi benzeri yok. Tamamen el yapımı olduğu gibi düz sacdan, polyesterden, kara saclardan yaptığımız bir eser” dedi.