Atatürk Bulvarı’ndaki 22 kavşaktan 17’si tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projelerinden biri olan TEKNOFEST’e kadar açılması planlanan ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde 22 kavşaktan 17’si tamamlandı.

Türkiye’nin en iyi projelerinden birine imza atacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizde trafik akışının güvenli ve hızlı şekilde akmasını sağlayacak bu projede ASELSAN, İçişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışıyoruz. Türkiye’nin en iyi projelerinden birisi olacak” dedi.

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından ’Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ile ödüllendirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon yatırımlarından biri olan ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. ASELSAN ile birlikte hayata geçirilecek çevreye uyumlu fiziksel, dijital ve insan sistemleri ile kişilerin yaşam kalitesini artıracak projede sona yaklaşıldı.

Proje içerisinde yer alacak trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak. Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız ve konum gibi bilgiler trafiğin sıkıştığı durumlarda alternatif çözüm sunacak. Bu doğrultuda trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri de değiştirilebilecek. Kazalar gibi trafik akışını etkileyecek engeller ortaya çıktığında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunulacak. İtfaiye, polis ve ambulans gibi olay yerine müdahale etmesi gereken birimlerin trafik içerisinde hızlı yol alması sağlanacak.

Proje öncesinde Samsun trafiğinin röntgenini çeken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden Atatürk Bulvarı’nda kavşaklardaki düzenlemelerini sürdürüyor. Buradaki 22 kavşaktan 17’sinin geometrik düzenlemesini ve akıllı kavşak sistemleri kurulumunu tamamlayan ekipler, TEKNOFEST’e kadar çalışmalarını bitirmeyi hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Proje kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde yaptığımız araç sayımlarına bağlı olarak trafik akışıyla birlikte kavşak geometrilerini değiştiriyoruz. Sinyalizasyon sistemini dinamik adaptif hale getiriyoruz. Şehrin genelinde olduğu gibi özellikle trafiğin en yoğun olduğu bölgelerimizden biri olan Atatürk Bulvarı’nda çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından da tamamlanan kavşaklarımızda ve bölgelerimizde peyzaj çalışmaları yürütülüyor. Samsun’da trafik akışının güvenli ve hızlı şekilde akmasını sağlayacak bir projede ASELSAN, İçişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışıyoruz. Türkiye’nin en iyi projelerinden birisi olacak” diye konuştu.