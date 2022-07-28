Atatürk Bulvarı hızla yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen yol çalışmalarının 9 kilometrelik kara bandı 8 günde tamamlandı.

Yeni asfaltla kaplanan yatay işaretleme ve el uygulaması çalışmaları tamamlanan yolun tamamı bu akşam trafiğe açılacak. 9 kilometrelik deniz bandındaki çalışmalar da bu gece başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmalar hızla devam ediyor. Karayolları Kavşağı ile Belediye Evleri Kavşağı arasındaki gidiş-geliş 18 kilometrelik yolun kara bandındaki çalışmalar 8 günde tamamlandı. Bulvarın 9 kilometrelik kara bandındaki çalışmalarda toplam 16 bin 500 ton asfalt döküldü. Avrupa standartlarında asfaltla kaplanan yolda yatay işaretleme ve el uygulaması çalışmaları da tamamlandı. Deniz bandındaki çalışmalar da bu gece başlayacak. Gidiş-geliş toplamda 18 kilometrelik yolun tamamına yaklaşık 40 bin ton asfalt dökülecek.

Çalışmalar planlanan takvimden daha hızlı ilerliyor

Atatürk Bulvarı’nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır, “2022 yılı programlarımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in öncülüğünde, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, tüm daire başkanlarımızla birlikte tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmalarımız hızla devam etmekte. Atatürk Bulvarı ile ilgili olarak yüzeyde bozulmuş aşınma tabakalarının düzeltilmesi amacıyla kara bandı 9 kilometre, deniz bandı 9 kilometre olmak üzere toplam 18 kilometrelik bir imalatımız mevcuttur. Şu anda programladığımız iş takviminin ilerisinde gidiyoruz. Normal şartlarda yaklaşık 25 gün sürmesi düşünülen işi 17-18 günde tamamlamayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızı Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü ile istişare yaparak yürütmekteyiz” dedi.

Kara bandındaki çalışmalar 8 günde tamamlandı

Kara bandındaki 9 kilometrelik kısımdaki çalışmaların 8’inci günde tamamlandığını dile getiren Bayır, “Burada çok özel bir sistem ile son model teknolojik finişerler kullanıyoruz. Özellikle asfaltta ek yeri oluşmasın diye tek parça sermek üzere özel finişerleri kullanarak halkımıza vatandaşımıza çok daha konforlu kusursuz bir imalat gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bu süreç içerisinde biraz zorlanıyor ama yolu kullanan vatandaşlarımız sonra çok memnun kalacaklarına inanıyorum. Burada toplamda yaklaşık 12 iş makinası 42 kamyon 100’e yakın personel çalışıyor. Vatandaşlarımıza da sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Deniz bandındaki çalışmalarımıza hemen bu gece başlayacağız. Deniz bandını da kısa sürede tamamlayıp vatandaşımıza konforlu bir ulaşım sağlama noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Çok güzel oldu, Samsun’a yakıştı”

Yeni asfaltlanan yolu kullanan sürücülerden Ali Kenan Ak “Çalışmalar çok güzel olmuş. Belediyemizden Allah razı olsun. Yolu kullandık asfalt çok kaliteli. Samsun’un yolları mükemmel oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Adnan İnce ise asfaltlanan yolu çok beğendiğini belirterek, “Önceden sağ şeritte özellikle çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi yol yeni yapıldı, çok güzel olmuş” diye konuştu.

Dolmuş Şoförü Yüksel Açıcı ise işi gereği sürekli Atatürk Bulvarı’nı kullandığını ifade ederek, “Özellikle yolun en sağ şeridini kullanamıyorduk. Bozulmuştu şimdi asfalt 10 numara olmuş” ifadelerini kullandı.