Atakum’un yeni yaşam alanı: Kent Park

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ’Kent Park’ ile şehre yeni bir yaşam alanı kazandırdı.

İnşaat çalışmaları ve çevre düzenlemeleri tamamlanan proje içerisinde yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanları yer alıyor. Başkan Mustafa Demir, “Kent Park projemizi tamamladık. O olanda vatandaşlarımız yürüyüş yapacak, çayını içecek, çocuklarımız oyun oynayacak. Vatandaşlarımızın nefes alacağı bir park oldu. Bu şehir her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor” dedi.

Vatandaşların her alanda yaşam kalitesini artırmaya büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda yatırımlarını tek tek hayata geçiriyor. Samsun’a yeşilin tonlarıyla bezeli yeni yaşam alanları kazandırarak hem vatandaşlara yeni buluşma noktaları oluşturan hem de çocuklara cıvıl cıvıl oynayacakları mekanlar tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesindeki Kent Park projesiyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 31 bin metrekarelik alanda inşa edilen Kent Park projesinde inşaat çalışması ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı alan çok yakında vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Atakum ilçesinde Emniyet İl Müdürlüğü’nün hemen yanındaki alanda inşa edilen Kent Park’ta yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanlarının yanı sıra Bilim Samsun’da bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, Kent Park ile Samsun’a yeni bir yaşam alanı kazandırırken Bilim Samsun ile de gençlere yeni ufuklar açacak.

“Ortaya koyduğumuz vizyoner projelerle şehri yeniden inşa ediyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kent Park projemizi tamamladık. O olanda vatandaşlarımız yürüyüş yapacak, çayını içecek, çocuklarımız oyun oynayacak. Vatandaşlarımızın nefes alacağı bir park oldu. Bu şehir her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor” ifadelerini kullandı.