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Atakum’un çınarları için unutulmaz gün

Samsun Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi, ilçedeki yaşlı vatandaşları bir araya getirdi. Renkli anların yaşandığı buluşmada doyasıya eğlenen Atakum’un çınarları unutulmaz bir gün yaşadı.

SAMSUN 28.03.2022, 15:02
Atakum’un çınarları için unutulmaz gün

Samsun Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi, ilçedeki yaşlı vatandaşları bir araya getirdi. Renkli anların yaşandığı buluşmada doyasıya eğlenen Atakum’un çınarları unutulmaz bir gün yaşadı.

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi, Yaşlılar Haftası nedeniyle gerçekleştirilen “Atakum’un Çınarları” isimli etkinlikte Atakum Belediyesi Evde Destek Hizmeti Birimi’nden destek alan yaş almış yurttaşlar başta olmak üzere ve Atakum’da yaşayan çınarları bir araya getirdi. Atakum Belediyesi Ömer Halisdemir tesislerindeki etkinlikte yapılan kahvaltının ardından Atakum’un çınarları doyasıya şarkı söyleyip dans etti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başta olmak üzere Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ve Atakum Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri de çınarlara eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı keyifli organizasyonun misafirleri, çok eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyleyerek Atakum Belediyesi’ne ve Atakum Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Çınarlar, zeytin ağacı dikti

Buluşma sonunda günün anısına tesis bahçesine zeytin ağacı dikildi. Zeytin ağacını ise Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ve konsey üyeleri Atakum’un çınarlarından 92 yaşındaki Leman Atılgan ve 98 yaşındaki Cevat Öztürk ile dikti.

“Türkiye sizsiniz”

Etkinlikte Atakum’un çınarları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Türkiye sizsiniz. Onun için çok çalışıyoruz, yorulmuyoruz ve moralimizi yüksek tutuyoruz. Türkiye, Atatürk’ün çizdiği rotada devam edecek. Siz umudunuzu yitirmeyin. Var olun, sağlıklı olun. Çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte uzun ömürler diliyorum” dedi.

“Siz kaybolursanız biz kaybederiz”

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise “Siz bizim geçmişimiz, birikimimiz, hafızamızsınız. Siz kaybolursanız, biz kaybederiz. Yaşlılık cildinizin kırışması, yaşınızın artması veya hareketinizin kısıtlanması değil, umutlarınızın ve neşenizin kaybolması demektir. Biz Atakum Kent Konseyi ve Atakum Belediyesi olarak sizin umutlarınızı ve neşenizi her daim genç tutmak için varız” diye konuştu.

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