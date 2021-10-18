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Atakum’un 2022 yılı bütçesi 265 milyon TL

Atakum Belediyesi Meclisi, 2022 mali yılı bütçesini 265 milyon TL olarak kabul etti.

SAMSUN 18.10.2021, 16:08
Atakum’un 2022 yılı bütçesi 265 milyon TL

Atakum Belediyesi Meclisi, 2022 mali yılı bütçesini 265 milyon TL olarak kabul etti.

Atakum Belediye Meclisi 2021 yılı Ekim ayı 21. Birleşimi 1. Oturumu Atakum Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fikret Can Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Atakum Belediyesi’nin 2022 yılı mali hazırlık bütçesi ile 2022 yılı performans programı görüşüldü. Her iki madde oy birliği ile kabul edildi.

“Atakum’a hayırlı olsun”

Atakum Belediyesi’nin 2022 yılı mali hazırlık bütçesi gelir bütçesine denk olarak 265 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede bazı kalemler ise şu şekilde oldu: Genel kamu hizmetlerine 156 milyon 777 bin TL, kamu düzeni ve güvenliğe 2 milyon 996 bin TL, çevre koruma hizmetlerine 34 milyon 302 bin TL, dinlenme kültür ve din hizmetlerine 10 milyon 217 bin TL, eğitim hizmetlerine 21 milyon 109 bin TL.

Oy birliği ile kabul edilen bütçeyle ilgili Atakum Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fikret Can Demir, “2022 yılı bütçemiz Atakum’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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