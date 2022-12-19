Atakum’dan taraftara ulaşım desteği

Atakum Belediyesi, 21 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda yapılacak olan Trabzonspor mücadelesi için Samsunspor taraftarına ulaşım desteği verecek.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinde maça gitmek isteyen Samsunspor taraftarına iki otobüs, üç minibüs ile ulaşım desteği vereceklerini açıkladı.

Taraftar gruplarının ulaşım planlamasıyla Trabzon’a ulaşacak Samsunspor taraftarı, bu heyecanlı deplasman yolculuğunda otobüs ve minibüs desteği verdiği için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları gönderdi.