Atakum’dan ADEM’e destek

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, aile destek merkezi kurulması destek vereceklerini söyledi.

Atakum’da Aile Destek Merkezleri (ADEM) kurulması için harekete geçen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile ilçede inceleme yaptı. Başkan Deveci, merkez için gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Aile Destek Merkezleri (ADEM) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kadınların devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkı vermeye yönelik faaliyet gösteren merkez kurulması için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’yi ziyaret etti.

Başkan Cemil Deveci, Vali Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile ilçede belediyeye ait binalarda inceleme yaptı. Atakum Belediyesi düğün salonu ile Yeşildere Çok Amaçlı Sanat ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden heyete Belediye Başkanı Deveci, tam destek verdi. Başkan Deveci, kadınlara yönelik yapılacak olumlu her işi desteklediklerini ve bu projede de gerekli desteği vereceklerini söyledi.