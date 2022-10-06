Atakum’dan 7. Katılımcı Bütçe Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Katılımcı bütçe çalışmalarına devam eden Atakum Belediyesi, 7. toplantıyı Mevlana Mahallesi sakinleri ile yaptı.

Paris, New York, Lizbon, Madrid, Seul başta olmak üzere dünyada üç bin belediyede uygulanan katılımcı bütçe çalışmaları, Atakum’da da devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nde ilk defa Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle Atakumlu vatandaşların görüşleriyle oluşturulacak katılımcı bütçe toplantısının 7’ncisinde durak bu kez Mevlana Mahallesi oldu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve A takımı, Ata Konak Evleri’ndeki toplantıda mahallelilerin hayallerindeki Atakum’u dinleyerek mevcut çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bu sayede kimi sorunların neden çözülemediği ya da nasıl hızlı çözülebileceği konusunda vatandaşlar anında bilgilendirildi.

Halk Manav için kolları sıvanıyor

Toplantıda birçok konuda fikir üreten mahalleliler, pazar yeri taleplerini de dile getirdi. Mevlana Mahallesi Muhtarı Ersin Yazgan, site sakinlerinin çevre mahallelerde açılan pazarlardan alışveriş yaptığını belirterek pazar yeri için talepte bulundu. Diğer mahallelerde de bu yönde istekler olduğunu söyleyen Başkan Cemil Deveci, uygun fiyatlarda satış yapabilecek Halk Manavlarının çeşitli noktalarda belediye tarafından kurulabileceğini söyledi. Mahalle sakini Hasan Keşli de Serhat Caddesi’nin fiziki yapısının ve caddeye çevreden gelen suların kazalara neden olduğunu aktardı. Konuyla ilgili bir rapor hazırlanması ve çözümü için hızla adım atılması kararı verildi.

Başkan Deveci, komşuluk hukukunun tesisinde mahallelerde gerçekleştirdikleri toplantıların çok önemsediğinin altını çizerek, “Geriye bakıp ‘Ben otuz yıldır bu kentte oy kullanıyorum. Kentin bu noktada olmasında benim de payım var’ diyebilmelisiniz. Yurttaşlık böyle bir şey. Türkiye düşünen, konuşan, kendi içinde birbiriyle uzlaşmayı zor da olsa becerebilen, zaman zaman düşse de kalkabilen bir ülke” dedi.

Deveci ayrıca, “Ülkemizin geleceği için ‘Bana düşen bir şey var mı’ diye soran ve sorgulayan bir yurttaş olmak zorundayız’’ diye konuştu.