Atakum’dan 36 günde 1373 hane ve 3790 hastaya yemek desteği

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, evlerinde zorunlu karantinada kalan yurttaşlara sıcak yemek desteği sağlayan pandemi destek ekibine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Mutfağa girip kaplara yemek dolduran, paketleme yapan Başkan Deveci, “Arkadaşlarımız çok önemli, çok insani bir hizmet yapıyorlar, dayanışma örneği gösteriyorlar. 36 gündür devam ediyoruz, bin 373 haneye ve 3 bin 790 hastaya yemek götürdük” dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek dağıtımı yapan Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, 36 gündür aralıksız hizmet veriyor. Haftanın yedi günü sahada olan ekip, Atakum Belediyesi’nin sosyal tesislerinin mutfağında üretilen çorba, üç çeşit yemekten oluşan menüyü, talep eden yurttaşların kapılarına teslim ediyor. Bugüne kadar bin 373 hane ve 3 bin 790 hastaya ulaşan ekipler, salgın hastalığa yakalanmaları nedeniyle alışverişe çıkamayan, mutfak işlerini göremeyen Atakumluların yaşamına dokunuyor.

Yemek hizmetinden yararlanabilmek isteyen yurttaşlar, pandemi destek ekibi’ne 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı’ndan ulaşabiliyor. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait ad, soyad, HES kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak iletilmesinin ardından talepte bulunan kişilerin HES kodları kontrol ediliyor. Şartları uygun olan Atakumlular, dağıtım listelerine eklenerek evlerinde yemek hizmeti alabiliyor.

"Arkadaşlarımız çok insani bir hizmet yapıyorlar"

Bir aydan uzun süredir aralıksız hizmet veren pandemi destek ekibi’ne dayanışma ziyaretinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, mutfak emekçileri ile bir araya geldi. İzolasyonlu kaplara çorba ve yemek dolduran Başkan Deveci, gıda ürünlerini paketledi, etiketleme yaptı. Pandemi destek ekibi’nin insani bir hizmete imza attığını vurgulayan Başkan Deveci, “Son günlerde, özellikle son 1,5 - 2 aydır hasta sayısı ve ölüm vakaları arttı. Bu nedenle testleri pozitif çıkanlar, evden çıkamayanlar, kendi ihtiyacını göremeyecek, mutfağında yemeğini yapamayacak olanlar bize HES kodu göndererek, yemek desteği için telefon ediyorlar. Biz de kendi tesislerimizde dört çeşit yemek yapıp steril şartlarda ve sıcak koşullarda Pandemi Destek Ekibimizle kendilerine ulaştırıyoruz. 36 gündür bunu yapıyoruz. Yararlanıcı sayısı giderek azalıyor, bir yandan hastalık da giderek azalıyor. Fakat bu ihtiyaç olan dönemde arkadaşlarımız çok önemli, çok insani bir hizmet yapıyorlar, dayanışma örneği gösteriyorlar. Bugüne kadar bin 373 haneye ve 3 bin 790 hastaya yemek götürmüş olduk. Dilerim ihtiyaç duymazlar, umarım hasta olmazlar, dilerim bu pandemi süreci sona erer, normal, sağlıklı, verimli ve çalışabilir hayatımıza döneriz” diye konuştu.