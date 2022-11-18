Atakum’da üreticiye ceviz fidanı desteği

Atakum Belediyesi’nin tarımı desteklemek amacıyla başlattığı “Aşılı Ceviz Fidanı Destekleme Projesi” kapsamında üreticilere ceviz fidanları ulaştırılıyor.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kent genelinde tarımı desteklemek amacıyla başlatılan “Aşılı Ceviz Fidanı Destekleme Projesi” kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe ile ceviz fidanı teslim edilmeye başlandı. Yaklaşık 8 bin ceviz fidanının üreticiye ulaştırıldığı projede Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, üreticilere fidanlarını teslim etti.

8 bin adet fidan desteği

Ceviz fidanlarının yüzde 50 hibe ile üreticiye ulaştırıldığını söyleyen Başkan Deveci, “Dağıtıma bir süredir devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin adet fidan desteğimiz oldu. Fidanları teslim ederken nasıl dikilir, hangi koşullarda bakılır gibi konularda bilgilendirici broşür veriyoruz. Üreticilerimiz belediyenin ziraat mühendislerine ihtiyaçları olduğu anda ulaşabiliyor. Onların omzundan elimizi çekmiyoruz. Her alanda, özellikle kırsal mahallelerimizde çiftçilik yapılan mahallelerimizde ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz marifetiyle hem eğitim veriyoruz hem de hayvan desteği, atalık tohum, fide gibi desteklerde bulunuyoruz. Bu tip desteklere ve üreticilerin eğitimine katkı vermeye sonuna dek devam edeceğiz” dedi.

Projeden faydalanan Orhan Kahvecioğlu, çok güzel bir hizmet olduğunu söyleyerek, “Köyümüzde bir arazimiz vardı onu değerlendirmek istedik. Müracaat ettik ve sağ olsunlar fidanlarımızı aldık. İlk defa dikeceğiz, biraz da heyecanlıyız. Ürün aldığımızda inşallah başkanımıza da hediye ederiz” dedi. Bir diğer üretici Nursel Işık ise, “Çok mutluyum. Çok sevindim. Ceviz fidanımı dikeceğim, büyüteceğim. İlk defa cevizi ağacı dikeceğim. Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.