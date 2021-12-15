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Atakum’da üreten kadınlara mikro kredi desteği

Üreten kadınlara teminat, kefalet ve faiz olmadan mikro kredi sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Atakum’da da çalışmalarına başladı.

SAMSUN 15.12.2021, 15:17
Atakum’da üreten kadınlara mikro kredi desteği

Üreten kadınlara teminat, kefalet ve faiz olmadan mikro kredi sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Atakum’da da çalışmalarına başladı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) üyeleri Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’yi ziyaret ederek mikro kredi hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmede Atakum’da dar gelirli üreten kadınlara bin 500 TL ile 15 bin TL arasında mikro kredi desteği sağlanacağı belirtildi.

Türkiye Grameen Mikro Finans Programı Samsun Bölge Koordinatörü Yasin Kandemir, mikro kredinin dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan, teminat, kefalet, icra ve mahkeme süreçleri takip edilmeden verilen küçük bir sermaye olduğunu söyledi.

Çalışma sistemlerini anlatan Kandemir, “2012 yılından itibaren Samsun’da faaliyet gösteriyoruz. Atakum’da da kadın istihdamı sayısını artırmak için çalışmalara başladık. Ev hanımları evde ürettikleri el işi ürünleri için, tarım ve hayvancılık sektöründe, esnaf olan kuaför, tuhafiye, terzi kadınlarımız sermayelerini mikro krediden alabiliyorlar. Kadınlarımız beşli gruplar oluyorlar, önce kendilerine ve birbirlerine güveniyorlar. Karşılıklı güveni sağladıktan sonra kredilerini onaylıyoruz. Başlangıç olarak bin 500 TL ile başlıyorlar, 15 bin TL’ye kadar ulaşabiliyorlar. Tahsilatları haftalık gerçekleştiriyoruz. Kefil ve kefalet yok, faiz yok, dosya masrafı yok. Bankayla uğraşmıyorlar. Kadınlarımıza aynı zamanda e-ticaret, pazarlama gibi alanlarda eğitimler de veriyoruz, sosyalleşmelerine katkı sunuyoruz. Burada önemli olan kadının üretim yapması ve kendi ayakları üzerinde durması. Mikro kredinin asıl felsefesi ekonomik mal varlığı olmayan, bankadan kredi kullanamayan kişilere öncelik vermek. Kullanmış olduğu krediyi de üreterek kazanıp geri ödüyor. Kazanamayan kitleler için de ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Kadınlarımıza alternatif üreterek onları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mikro krediden faydalanmak isteyen kadınlarımız bizlere ulaşabilirler” dedi.

Ziyarette Türkiye Grameen Mikro Finans Programı Samsun Bölge Koordinatörü Yasin Kandemir, Samsun Mikro Finans Şube Müdürü Tuğba Burç, Salıpazarı Mikro Finans Şube Müdürü Nuray Erensoy yer aldı. Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile Atakum Belediyesi öncülüğünde kurulan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) üyeleriyle de bir araya gelen Kandemir ile beraberindekiler kooperatiflere de destek vermek istediklerini söyledi.

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