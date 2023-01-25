Atakum’da Türk sanat müziği konseri

Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, birbirinden değerli eserleri seslendirdiği konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şef Volkan Sağlam’ın yönetiminde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Mine Aktaş’ın üstlendiği gecede birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Atakum şarkısı büyük alkış aldı

İki bölümden oluşan ve 30 eserin yer aldığı konsere sanatseverler hep birlikte eşlik etti. Güftesi Şakir Demirci’ye, bestesi Şahin Çangal’a ait Atakum için yazılan şarkıyı Koro Şefi Volkan Sağlam seslendirdi. “Atakum” isimli şarkı dinleyenlerden büyük alkış aldı. “Kıskanırım Seni Ben”, “Rüya Gibi Her Hatıra”, “Hatıran Yeter” gibi eserlerin seslendirildiği gecenin sonunda, Atakum Belediye Başkanvekili Hasan İpek, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Yalnız koro ekibine plaketlerini takdim etti. Ardından koroya katılan Başkan Vekili İpek, Başkan Yardımcısı Dr. Yalnız da konuk şeflerle birlikte “Memleketim” ve “İzmir Marşı” eserlerini söyledi.

Konser sonunda konuşan Hasan İpek, “Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’na bize bu güzel akşamı yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Cemil Deveci, çok istemelerine rağmen gribal bir enfeksiyon geçirdiği için katılamadı. Hepinize saygı ve selamlarını iletmemi istedi. Ayrıca bugün 24 Ocak. Cumhuriyet düşmanlarının korkulu rüyası, usta gazetecimiz Uğur Mumcu’nun katledilişinin 30’uncu yılı. Aynı zamanda şehit polisimiz Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22’nci yıl dönümü. Her ikisini de rahmet ve özlemle anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Koroya emek veren tüm sanatçılara şükranlarını sunan Yusuf Yalnız ise, “Emeklerinize sağlık, hepinize saygılarımı iletiyorum. Bundan 30 yıl önce, soğuk bir Ankara gününde, Karlı Sokak’ta gericiler bir sakıncalı piyadeye saldırı düzenlediler ve katlettiler. Onu anmadan geçmek bize kesinlikle zul olurdu. 24 Ocak’ta ölen Uğur Mumcu’yu, Diyarbakır’da barış için emek veren Gaffar Okkan’ı ve 1970’lerin efsane Dışişleri Bakanımız İsmail Cem’i saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.