Atakum’da şiir şöleni

Atakum Belediyesi Dünya Şiir Günü nedeniyle şiir severleri ve şairleri bir araya getirdi. Şiirin sevgi ve aşk olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sanattan, şiirden; sevgiden, aşktan uzaklaşmayın” dedi.

Atakum Belediyesi, Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Kültür Derneği ve Edebiyat Nöbeti’nin katkılarıyla Dünya Şiir Günü’nde şiir severler Atakum’da bir araya geldi. Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada şairler Adem Fatih Kılıç, Atilla Küçükala, Cengiz Şenol, Ersin Erge, Fatma Hatun Esen, Haluk Yolsal, Hatice Tarkan Doğanay, İrfan Yıldız, Naile Dire, Naci Şen, Şura Aykan şiirlerini seslendirdi. Programda sevilen şair Nevzat Çelik, okuduğu şiirlerle büyük alkış aldı. Çelik’e eşlik eden müzisyen Uğur Karataş da şarkılarıyla programa renk kattı. Çelik, dinleti sonrasında şiir severler için kitaplarını da imzaladı.

“Sevgi ve aşk getirdiniz”

Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek Dünya Şiir Günü’nü kutlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve aşk getirdiniz. Şiir sevgi ve aşk demek. Şiirin içindeki söz sevgiyi, aşkı, acıyı daha tatlı ve tılsımlı sözlerle anlatan bir edebiyat dalı. Çok değerli yöresel şairlerimiz bugün bizimle. Her birinize ayrı ayrı şiirli günler diliyorum. Sanattan, şiirden; sevgiden aşktan uzaklaşmayın istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yayın sektörü zor dönemde”

Dergi sahibi Celal Karaca, 2015 yılında yayın hayatına başlayan Bafra merkezli edebiyat dergisinin faaliyetlerinden bahsettiği konuşmasında yayın sektörünün ekonomik olarak zor dönemlerden geçildiğini ifade ederek, “Her zaman okuyan kitle daha da azalmaya başladı. Matbaa mürekkebinden tutun da kağıdına kadar hepsi ithal ve yurtdışından geliyor. Kendi ürettiğimiz hiçbir şey kalmadı. Kamu tarafında destek yok denecek kadar az. Geçmişte destekler olmaktaydı” diye konuştu.

“Amaç farkındalık oluşturmak”

Dünya Şiir Günü’nün UNESCO tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edildiğini belirten Kuzey Kültür Evi Başkanı İzzet Keskin, “Tüm dünyada kutlanan Dünya Şiir Günü’nün amacı farkındalık oluşturmak, ulusal, bölgesel, evrensel şehir hareketlerine enerji katmak. Bugün de bunun için toplandık, yöresel şairlerimizle birlikteyiz. Bu enerjiyi hep birlikte katacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.