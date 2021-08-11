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Atakum’da Sefo rüzgarı esecek

Atakum Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen Açık Hava Tiyatro ve Konser Etkinlikleri kapsamında 31 Ağustos tarihinde sevilen rap sanatçısı Sefo sahneye çıkacak.

SAMSUN 11.08.2021, 13:54
Atakum’da Sefo rüzgarı esecek

Atakum Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen Açık Hava Tiyatro ve Konser Etkinlikleri kapsamında 31 Ağustos tarihinde sevilen rap sanatçısı Sefo sahneye çıkacak.

Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Atakum sahili Çobanlı Halk İskelesi mevkiinde gerçekleştirilen Açık Hava Tiyatro ve Konser etkinlik dizisinin 31 Ağustos’ta konuğu Samsunlu rap sanatçısı Sefo olacak. Türkiye’de çok dinlenilen ve gençler tarafından çok sevilen başarılı rap sanatçısı en güzel şarkılarını Samsunlular için söyleyecek.

Grup Karavan sahnede

Saat 21.00’de sahne alacak Sefo’nun öncesinde saat 20.00’de Lukhan, Revart, Aerro, Jako, Divxrse, Yase, T’one ve Sefo’dan oluşan Grup Karavan açık hava sahnesinde olacak ve hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyecek.
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