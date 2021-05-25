Atakum’da sağlık taraması

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Kesilli Mahallesi’nde kadınlara yönelik sağlık taraması yapıldı. Sağlık sorunu tespit edilen vatandaşlar için de ücretsiz tedavi programı uygulanacak.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Samsun Karadeniz Rotary Kulübü iş birliği ile ilçenin kırsal mahallelerinden birisi olan Kesilli’de kadınlara sağlık taraması gerçekleştirildi. Taramaya katılan kadınların kulak, burun, boğaz, göz, şeker, tansiyon kontrolleri yapıldı ve tek tek bilgi verildi. Sonuçlar doğrultusunda problemi olan vatandaşlarla ilgilenen sağlık ekipleri tedavi için yönlendirmelerde bulundu. Sağlık sorunları tespit edilen yurttaşlar için de ücretsiz tedavi hizmeti verilecek.

Şehit aileleri öncelikli

Atakum Belediyesi ile birlikte yürüttükleri çalışmaya Diyetisyen Merve Kaynar ile katılan kulübün geçmiş dönem başkanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, "Biz burada bir ‘Toplum Birliği’ kurduk. Toplum Birliği de kadınlardan oluşuyor. Kadınlara daha rahat ulaşabiliyoruz ve onların problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızdan bize tansiyon, şeker, işitme kaybı gibi sağlık sorunlarının tedavisi için talep geldi. Tansiyonlarını şekerlerini ölçüp durumlarını kendilerine bildiriyoruz. Tıp Fakültesi’nden bir kulüp dostumuz bazı hastaların kulak burun boğaz tedavilerini yaptı, ayrıca tedavilerini üstleniyoruz. Dolayısıyla biz buradaki kadınların özellikle de şehit ailelerinin, ailelerinde özel çocuk olanların yardımına koşuyoruz. Amacımız bu. Bizimle iş birliğinde olan Atakum Belediyesi’ne ve Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye de desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.