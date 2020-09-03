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Atakum’da piknik alanlarına kent mobilyası

ATAKUM BELEDİYESİ, SAMSUNLULARIN BOŞ VAKİTLERİNİ KEYİFLİ ŞEKİLDE GEÇİRDİKLERİ SOSYAL TESİSLERDE YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. KENDİ İMAL ETTİĞİ AHŞAP KENT MOBİLYALARINI ALANLI SOSYAL TESİSLERİ’NDE KULLANIMA SUNAN ATAKUM BELEDİYESİ, SAMSUNLU PİKNİK SEVERLERİN KONFORUNU ARTIRDI. PİKNİKÇİLER, BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARIYLA ÜRETTİĞİ AHŞAP MASALARI KULLANMAYA BAŞLADI.

SAMSUN 03.09.2020, 12:07
Atakum’da piknik alanlarına kent mobilyası

Atakum Belediyesi, Samsunluların boş vakitlerini keyifli şekilde geçirdikleri sosyal tesislerde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kendi imal ettiği ahşap kent mobilyalarını Alanlı Sosyal Tesisleri’nde kullanıma sunan Atakum Belediyesi, Samsunlu piknik severlerin konforunu artırdı. Piknikçiler, belediyenin öz kaynaklarıyla ürettiği ahşap masaları kullanmaya başladı.

Atakum Belediyesi, Samsunluların kent stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe vakit geçirmek amacıyla kullandıkları sosyal tesislerinde kent mobilyaları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alanlı Sosyal Tesisleri’ndeki kent mobilyalarını yenileyerek yurttaşların daha rahat kullanabileceği hale getirdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, piknik alanındaki beton imalat masa ve sandalyeler, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince ahşap malzemeden üretilen piknik masaları ile değiştirildi. Atakum Belediyesi’ne ait şantiyede tamamen öz kaynaklarla üretilen çift taraflı ahşap piknik masaları, arazi üzerinde tesviye edilmiş beton adaların üzerine monte edildi. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte Atakum Belediyesi Alanlı Sosyal Tesisleri’nde 70 adet ahşap piknik masası, Samsunluların kullanımına sunuldu. Kent mobilyalarının her birinin üretimi ve montajında yurttaşların vergileri ile belediye emekçilerinin alın teri olduğunu belirten yetkililer, kamunun kullanımına sunulan tesisleri korumanın da yurttaşlık görevi olduğunu hatırlattı.

Deniz ve doğa manzaralı piknik ortamı

Samsunlular, yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik arazi üzerinde kurulu olan Alanlı Sosyal Tesisleri’nden tamamen ücretsiz faydalanabiliyor. Yıllanmış ağaçların gölgesinde kalan piknik alanından deniz ve doğa manzarası izlenebiliyor. Tesiste yurttaşların ücretsiz kullanabildiği çeşme ve lavabolar da bulunuyor. Piknikçi ailelerin minik üyeleri, tesisteki çocuk parkında vakit geçirebiliyor. Hafta sonları büyük ilgi gören piknik alanından hafta içi akşam saatlerinde de çok sayıda yurttaş faydalanıyor.

Alanlı Sosyal Tesisleri’ne nasıl gidilir?

Alanlı Sosyal Tesisleri’ne özel araçları ile ulaşmak isteyen Samsunlular, Atatürk, İsmet İnönü ya da Atakent bulvarları üzerinden Ali Gaffar Okkan Caddesi’ne dönerek tesise erişilebiliyor. Sahilden Alanlı Mahallesi’ne doğru 2,7 kilometre yol kat edildiğinde Alanlı Sosyal Tesisleri yolun solunda bulunuyor. Tesise toplu taşıma araçları ile gitmek isteyen yurttaşlar, Atakent tramvay istasyonundan hareket eden R8 Alanlı ring otobüsüne bindiklerinde 12. durak olan Atakum Belediyesi Tesisleri’nde inerek piknik alanına ulaşabiliyor.

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