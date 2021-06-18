Atakum’da öğrencilere karne hediyesi

Atakum Belediyesi, karne alan öğrencilere sürpriz yaptı. Ekipler, yüzlerce öğrenciyi okullarında ziyaret ederek tek tek karne hediyelerini ulaştırdı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, ilçe genelinde karne alan öğrencileri unutmadı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla başta kırsal mahallelerdeki okullar olmak üzere kent genelindeki okullar tek tek ziyaret edildi ve öğrencilere karne hediyesi olarak özel hazırlanmış boyama seti hediye edildi.

2020-2021 eğitim öğretim dönemini tamamlayan anaokulu, ilkokul ve özel öğrenim gören çocukların karne sevincine ortak olan Atakum Belediyesi ekipleri, 22 okulda yüzlerce öğrenciye hediyelerini ulaştırdı. Miniklerin resim çizerek hayal dünyalarına katkı yapmasını destekleyen Atakum Belediyesi, özel hazırlanmış boya setini öğrencilere hediye etti. Hediyelerini sevinçle alan öğrenciler ise yaz tatilinde bol bol boyama yaparak eğlenceli vakit geçireceklerini söyledi.

Karne gününde ise Atakum Belediye Başkan Vekili Dilek Çınar minikleri yalnız bırakmadı. Kamalı İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilerin karne sevincini paylaşan ve hediyelerini veren Başkan Vekili Çınar, “Öğrencilerimiz koronavirüs pandemisi nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Ancak bugün karne sevinciyle birlikte o zor günleri ardımızda bırakmayı diliyoruz. Her bir miniğimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Öğrencilerimizin sağlıklı ve verimli bir yaz tatili geçirmelerini ve yeni eğitim öğretim dönemine yüksek bir enerjiyle başlamalarını diliyorum” dedi.