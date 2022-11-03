Atakum’da minik eller toprakla buluşuyor

Yerel tohumların kayıt altına alınıp çoğaltılarak geleceğe taşınması ve gıda israfının önlenmesi amacıyla Karadeniz Bölgesi’nde kurulan ilk tohum merkezi olan Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi çalışanları, ’Uygulamalı Tarım Eğitimi” programıyla okullarda öğrencilerle bir araya geliyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde minik eller toprakla buluşuyor. Merkez çalışanlarından Ziraat Mühendisi Asiye Nilgün Erdem, çocuklara eğlenceli bir şekilde tarım hakkında bilgi veriyor. Derslerde tohum ve bitki nedir, nasıl oluşur, nasıl ekilir başta olmak üzere toprakta yetişen mahsullerin günlük hayattaki önemi, basit tarım aletleri gibi başlıklarda minikler bilgilendiriliyor.

AtaTohum Merkezi ekibi, son eğitimini Hüseyin Avni Asal İlkokulu’nda gerçekleştirdi. Tohum ekimiyle ilgili bilgi alan öğrenciler, daha sonra eğitmenleri eşliğinde tohum biçme kasalarına tohum ekti. Merkez, ata tohumun yaygınlaştırılması ve miniklerin daha fazla çeşit ürünle tanışması için okul bahçesine ekilmek üzere 16 çeşit kışlık tohum da hediye etti.

“Toprağa dokunmaktan mutlular”

Uygulamalı tarım eğitiminin miniklerin hayatına önemli bir dokunuş olduğunu söyleyen Asiye Nilgün Erdem, “Toprağı çocukların dünyalarına girerek, onların dilinden anlatmaya çalışıyoruz. Her biri çok dikkatli dinliyor ve toprağa dokunmaktan çok mutlu oluyor. Küçük yaştan toprağın ve üretimin değerini öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu yüzden de okullarımızı ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiğince fazla okula gitmeye çalışıyoruz. Bu eğitimi talep eden okullarımız 444 40 55 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir” dedi.