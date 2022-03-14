Atakum’da karla mücadele

Samsun’da Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde hafta sonu boyunca süren kar yağışının ulaşımı aksatmaması için kesintisiz çalışıyor. Ekipler, Atakumluların kar nedeniyle mağdur olmamaları için yolları sürekli açık tutuyor.

Kış koşullarının etkili olduğu Atakum’un yüksek kesimlerinde hafta sonu şiddetini artıran kar yağışı, kırsal mahalle yollarını beyaza bürüdü. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karın geçit vermediği kırsal mahalle yollarında iş makineleri ile 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Greyder ve kepçeler ile yol üzerinde biriken karları kaldıran ekipler, aynı zamanda gece saatlerinde ortaya çıkabilecek muhtemel don olayına karşı tuzlama çalışmasını da ihmal etmiyor. Ekipler özellikle kırsal mahalle yollarında konumlanarak Atakumluların kar nedeniyle mağdur olmamaları için yolları sürekli açık tutuyor.

“Zorlukları aşmak için buradayız”

Kırsal mahallelerdeki karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak görevli Kazım Dilber, “Atakum Belediyesi olarak yollarda 7/24 çalışıyoruz. Özellikle hasta yurttaşlarımızın olduğu mahallelerde aciliyet gösteriyoruz. Bir kırsal mahallemizde günde yaklaşık 30-40 kilometre yol açıyoruz. Zorlukları aşmak için buradayız. İki metre karla mücadele ettik ve mahalleleri ulaşıma açtık. Aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalleliden teşekkür

Atakum Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarını değerlendiren Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinden Galip Köse ise, “Atakum Belediyemizin gerçekleştirdiği yol çalışmalarından çok memnunuz. Özellikle kepçe operatörü Kazım ağabeyden. Benim felçli hastam var yollarımızı sürekli açık tutuyor. Yolda aracımız kalsa, telefon açtığımızda hemen geliyorlar. Atakum Belediyemizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.