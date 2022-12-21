Atakum’da kadınlara eğitim desteği

Samsun’un Atakum ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen “Medeniyetin Merkezine Yolculuk” başlıklı gelişim programı tamamlandı.

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Samsun Şubesi paydaşlığında düzenlenen, kadınların kişisel gelişimlerini destekleyici, artırıcı eğitimler ve farkındalık söyleşilerinden oluşan “Medeniyetin Merkezine Yolculuk” gelişim programı tamamlandı. Bir ay süren programda JCI Samsun üye ve yöneticilerinin “Topluluk Önünde Konuşma ve Etkin Zaman Yönetimi” eğitimleriyle, kadın olmanın psikolojisi ve günümüz toplumunda kadının psikolojik direncinin artırılması, uluslararası hukukta ve Türk hukukunda kadının kanuni hakları konularında farkındalık söyleşilerine yer verildi.

Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı Münevver Uğurlu ve Dünyaca ünlü Outstanding Young Persons Of the World” programının Türkiye finalleri olan TOYP – Türkiye’nin ‘On Başarılı Genci’ ödül programında Kişisel Başarı Kategorisinde Birincilik Ödülü Alan JCI Samsun üyesi Başak Demir’in söyleşi ve deneyim paylaşımlarına da yer verilen program Atakum Belediyesi’nin katılım belgesi takdimi ile noktalandı.

“Kadın hakları için farkındalık artmalı”

JCI Samsun Başkanı Hüseyin Avni Ortay, JCI Samsun’un 2007 yılından bu yana Samsun’da faaliyet gösterdiğini ve 18-40 yaş arası üyelerden oluşan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon olduğunu belirterek, “Gençleri olumlu yönde değişimler yaratmaları için motive etmek ve liderlik yönlerini güçlendirmek misyonuyla hareket ediyoruz. Kadın hakları ülkemizde gündemin önemli maddelerinden ve ancak toplum genelinin farkındalığının artmasıyla yol alınabilecek bir husus. Bugüne kadar bu hususla ilgili hazırladığımız tüm içerikleri kadın-erkek tüm katılımcılarımıza açık tuttuk. Bu farkındalığı hep birlikte elde ederek daha hızlı yol alacağımıza inancımız tam. JCI Samsun bünyesinde kurduğumuz JCI Samsun Akademi’de üyelerimizin ürettiği içeriklerle verilen eğitimlerimize, farkındalık söyleşilerimize devam edeceğiz. İlerleyen günlerde toplumun her kesiminden bireye temas edecek yeni içerik ve programlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm yerel yönetimlere, STK’lara, eğitim kurumlarına ve gönüllü gruplarına deneyimimizle yardımcı olmak bizler için zevk olacaktır” dedi.

Atakum Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dilek Ulusoy ise “Atakum’da toplumsal hayatın tüm alanlarında kadın-erkek eşitliğini tam olarak uygulamak ve kadınların karar mekanizmalarında etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı adım adım uyguluyoruz. Son olarak Atakum’un kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi için hazırlanan Samsun’un ilk dijital kadın haritası ‘Atakum Mor Haritam’ı yayınladık. Bu harita sayesinde kadınlar kentteki riskli bölgeleri tespit edebiliyor. Uygulamada kadınların yanı sıra dezavantajlı yurttaşlara yönelik güvenlik, gündüz bakımevleri ve sosyal yardım hizmetleri tek bir harita üzerinde gösteriliyor. Haritaya Atakum Belediyesi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca kadın çalışmaları sürdüren sivil toplum kuruluşlarıyla birçok proje yürütüyoruz. Ortak projeler yapmayı önemsiyoruz” ifadelerin kullandı.