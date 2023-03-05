Atakum’da ‘Kadın Danışma Merkezi’ açılıyor

Samsun’un Atakum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Atakumlu kadınların sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki ve geleneksel sorunlarla baş etmelerine destek olacak Özgecan Kadın Danışma Merkezi’ni açıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının üretimde ve toplumun her alanında gelişmesi amacıyla önemli projeler hayata geçiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakumlu kadınların hayatlarına dokunarak destek sağlamayı hedefleyen Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nin açılacağını açıkladı. Başkan Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, İstiklal Mahallesi 862. Sokak’ta bulunan merkez binasında saat 14.00’te yapılacak olan açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınların yaşadıkları sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki ve geleneksel sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken, kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amacı ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak. Kadın Danışma Merkezi’ne, elektronik postayla, telefonla veya şahsen başvuran kadınlar ile Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi (ŞÖNİM) ve diğer ilgili kurumlar tarafından yönlendirilen kadınların sorunları gerekli özen ve dikkat içinde dinlenecek. Sorunların çözüm bulunması konusunda kolaylaştırıcı rol oynayacak olan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, aynı zamanda kadınları ihtiyaçlarına göre yönlendirmekle yükümlü olacak. Merkezin işleyişinde de yönlendirilecek kurumların yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde davranılırken, kadın sığınma evine yönlendirilecek kadınların belirlenmesinde bu ölçülere uygun davranılması zorunlu olacak. Merkezde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hukuki danışmanlık için avukat ile güçlendirici eğitim programları için eğitmenler görev alacak.

Öte yandan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek açılış programında depremzedeler unutulmayacak. Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için bir adet çınar, anıt ağaç olarak merkez bahçesine dikilecek. Depremden etkilenen 11 ili temsilen de farklı türde çiçek toprakla buluşturulacak.